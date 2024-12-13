Fenerbahçe'de 30 milyon euroluk pişmanlık! Rüzgar tersine döndü

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Jose Mourinho'nun büyük isteğiyle 19.5 milyon euroya Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerde şu ana kadar beklentileri tam olarak karşılayamadı.Sarı-lacivertli takımda kendisini çok gösterememiş olsa da kasım ayında bir Suudi Arabistan ekibi, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk transfer teklifinde bulunmuştu.Sabah'ın haberine göre ise o dönem bu teklifi hiç düşünmeden geri çeviren Fenerbahçeli idareciler bu kararından pişman oldu.27 yaşındaki futbolcu için Athletic Bilbao maçının ardından yeni bir karar alındığı belirtilen haberde Sarı-lacivertlilerin, hayal kırıklığı oluşturan performansı sonrası artık En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendireceği vurgulandı.En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta şans buldu. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.