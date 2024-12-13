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Fenerbahçe'de 30 milyon euroluk pişmanlık! Rüzgar tersine döndü

Fenerbahçe, daha önce En Nesyri için Suudi Arabistan'dan gelen 30 milyon euroluk teklifi reddetmişti. Son oynanan Athletic Bilbao maçında eleştirilerin odağında olan Faslı golcü için yönetim karar aldı.

Ekleme: 13.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Jose Mourinho'nun büyük isteğiyle 19.5 milyon euroya Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlilerde şu ana kadar beklentileri tam olarak karşılayamadı.

Sarı-lacivertli takımda kendisini çok gösterememiş olsa da kasım ayında bir Suudi Arabistan ekibi, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk transfer teklifinde bulunmuştu.

Fenerbahçe'de 30 milyon euroluk pişmanlık! Rüzgar tersine döndü

FENERBAHÇE EN NESYRİ KARARINI GÖZDEN GEÇİRECEK

Sabah'ın haberine göre ise o dönem bu teklifi hiç düşünmeden geri çeviren Fenerbahçeli idareciler bu kararından pişman oldu.

27 yaşındaki futbolcu için Athletic Bilbao maçının ardından yeni bir karar alındığı belirtilen haberde Sarı-lacivertlilerin, hayal kırıklığı oluşturan performansı sonrası artık En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendireceği vurgulandı.

En-Nesyri bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta şans buldu. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
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