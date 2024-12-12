Jose Mourinho, Avrupa basınında: Kovulmanın eşiğinde

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında kalmak için sahaya çıktı.Sarı Lacivertliler altıncı haftanın açılışında Athletic Bilbao'yu konuk etti.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetti.Maçın 5. ve 45. dakikasında gelen gollerle konuk ekip maçı 2-0 kazandı.Mert Müldür gördüğü ikinci sarı kartla 68. dakikada oyundan atıldı ve cezalı duruma düştü. Müldür, Lyon maçında forma giyemeyecek.Öte yandan Avrupa basını bu maçı ve Jose Mourinho'nun kovulma ihtimalini yazdı.Marca: Atlhletic deplasmanda Fenerbahçe'yi Inaki Williams ile yıktı. Yenilgi sonrası taraftarlar Mourinho ve başkan Ali Koç'u protesto etti.Goal: Athletic Bilbao karşısındaki yenilgi sonrası Chelsea, Real Madrid ve Manchester United'ın efsane teknik patronu üzerindeki baskı arttı. Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 'geçiş sürecinde' olduğu konusunda ısrar ediyor.Corriere dello Sport: Mourinho, Avrupa Ligi'nde nakavt oldu! Athletic Bilbao, İstanbul'u fethetti!Manchester Evening Standard: ManU'nun eski yıldızı Amrabat rakibiyle kafa kafaya geldi, Mourinho, 2-0'lık yenilgi sonrası sinirle arkasına bakmadan soyunma odasına gitti.Daily Mail: Avrupa Ligi'nde Inaki Williams'ın 2 golü, A. Bilbao'ya Fenerbahçe karşısında galibiyeti getirdi.NDTV: Inaki Williams, Athletic Bilbao'yu Jose Mourinho'lu Fenerbahçe karşısında galibiyete taşıdı.Football Espana: 'Athletic Bilbao, 10 kişilik Fenerbahçe'yi mağlup etti ve Avrupa Ligi'ndeki göz kamaştırıcı serisini sürdürdü.'talkSPORT: 'İşler Mourinho için sıkıntılı hale geliyor... Portekizli hoca, Fenerbahçe'den kovulma ihtimaliyle karşı karşıya.'The West Australian: 'İstanbul'da 10 kişilik Fenerbahçe'yi Inaki Williams'ın çifte lokumuyla deviren A. Bilbao yoluna namağlup devam ediyor.'