Yaptığı faul gündem olmuştu... Rey Manaj'dan VAR kayıtları sonrası ilginç paylaşım

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan sarı kırmızılılar 3-2 galibiyetle ayrılırken, maça damga vuran an ise Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul oldu.Sarı kırmızılıların büyük tepki gösterdiği faul sonrası spor gündeminin bir numaralı ismi Manaj oldu. Sivassporlu Rey Manaj, maçın ardından Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi."Bugün maçta profesyonel Futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak veya sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maç skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."Rey Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı faulün VAR kayıtları dün TFF tarafından açıklandı. VAR kayıtları açıklandıktan hemen sonra Manaj, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.İşte Rey Manaj'ın paylaşımı;