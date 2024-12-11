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Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.

Ekleme: 11.12.2024 - 16:03 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray yarın TSİ 20.45'te İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak.

Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 11 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

Malmö ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 30. sırada bulunuyor.

Bu kritik müsabaka öncesinde ise Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu
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