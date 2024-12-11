Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray yarın TSİ 20.45'te İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak.
Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 11 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.
Malmö ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 30. sırada bulunuyor.
Bu kritik müsabaka öncesinde ise Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 11 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.
Malmö ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puan ve averajla 30. sırada bulunuyor.
Bu kritik müsabaka öncesinde ise Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.