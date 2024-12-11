Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.



Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.



Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, En-Nesyri



Atletich Bilbao: Simon, Gorosabel, Boiro, Vivan, Yeray, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Inaki, Sancet, Guruzeta