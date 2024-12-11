Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Bodo/Glimt maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle eksik isimler dikkat çekiyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Siyah-beyazlılar, kritik mücadele öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Kadroda önemli eksikler yer alıyor.



PAULISTA, IMMOBILE VE RASHICA YOK



Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ciro Immobile, sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almazken, Arthur Masuaku ise kart cezalısı olduğu için Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.



Ayrıca, ailevi sebeplerden dolayı teknik ekipten izin alan Milot Rashica da kadroya dahil edilmedi.