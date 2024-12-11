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Ancelotti 'ayrılmayacak' demişti ama... Arda Güler'in ailesi masaya oturdu

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler hakkında çıkan transfer haberlerine bir yenisi daha eklendi. İspanyol devi her ne kadar Arda'yı satmayacağını açıklasa da Bundesliga ekibinin Arda Güler'in ailesiyle transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Ekleme: 11.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in takımdaki geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Takımda yeteri kadar süre alamayan ancak Ancelotti'nin son haftalarda forma şansı tanımaya başladığı Arda için yeni transfer iddiaları gündeme geldi.

Sık sık milli futbolcunun kış transfer döneminde Real Madrid'den ayrılabileceği öne sürülse de bu konuda herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. Ancelotti iddiaları yalanlayarak Arda'nın takımda kalacağını söylese de Sky Sport'un aktardığı habere göre Bayer Leverkusen de genç yıldızın peşinde.

Ancelotti 'ayrılmayacak' demişti ama... Arda Güler'in ailesi masaya oturdu

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE İLETİŞİME GEÇEBİLİR
Sky DE ise Bayer Leverkusen'in, Florian Wirtz'in ayrılma ihtimalinden dolayı sezon sonunda Arda Güler'i transfer etmek istediğini iddia etti. Sezon içerisinde de Arda Güler ile ilgilendiği haberleri sık sık gündeme gelen Leverkusen, milli futbolcu için Real Madrid ile yaz transfer döneminde iletişime geçebilir.

Öte yandan haberlerde Leverkusen'in Arda Güler ile Real Madrid'e transfer olmadan önce de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı belirtildi.

AİLESİYLE VE MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜLER
Arda Güler için sezon sonunda bir fırsat çıkar ve oyuncu düzenli forma giyebileceği üst seviye bir takıma gitmek isterse Bayer Leverkusen'in devreye girmeye hazır olduğu kaydedildi.

Yine haberde Bayer Leverkusen'in Arda Güler'in ailesi ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ancak Real Madrid ile temasa geçmediği iddia edildi.

Ancelotti 'ayrılmayacak' demişti ama... Arda Güler'in ailesi masaya oturdu

ANCELOTTI 'AYRILMAYACAK' DEMİŞTİ
Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Endrick hakkında çıkan transfer dedikoduları hakkında, 'Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum' demişti.

Bu sezon 18 maça çıkıp 578 dakika süre alabilen Arda Güler 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
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