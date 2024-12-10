Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme: 'Gülüp geçmek lazım'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafine TV'de açıklamalarda bulundu.Gündemi değerlendiren Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuştu. Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:"3. sezonumdayım, 2 şampiyonluğum var. Bu sene bir de Avrupa hayalimiz de var, Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz.""Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, bu 2 yılda 2 şampiyonluk daha kazanmak kısa vadede hedefim. Birincisi 5. yıldız hedefimiz var, onu gerçekleştiren teknik direktör olmak isterim. Hem de Avrupa'da final oynamak, onu yaşamak çok önemli. Uzun vadede ise Avrupa'da çalışmak istiyorum. Premier Lig gibi Serie A gibi Avrupa'nın önemli liglerinde bir Türk teknik adam olarak çalışmak isterim.""Osimhen konusu erken. Biraz zaman geçmesi lazım ama niyetimiz belli. Galatasaray her zaman oyuncuları tutmak için elinden geleni yapar. Başkan ve yönetimimiz ellerinden geleni yapacaklardır net şekilde."-"Sürekli bir gerilim ortamı olunca Mourinho, Türk futboluna adapte oldu."-Okan Buruk: "Tam tersi. Onun zaten bu yönü var. Bu stratejisini çalıştığı tüm ülkelerde kullandı. Benim için de Galatasaray için de konuştu. Stratejisi bu, bazen gülerek geçmek lazım. Önemli olan bu kadar önemli bir ismin Türkiye'de olması.""Benim yapım böyle, sakin bir insanım ama yaptığım yanlışlar da oldu. Çıktığımız maçta ben maça odaklanmayı seviyorum. Maçtan önce Mourinho ile tokalaştık, maçtan sonra sarıldık ve bitti. Olması gereken de bu.""Siz bir açıklama yapıyorsanız, bunun bir karşılığı olur. Mourinho da en son bizim Metin Öztürk'e cevap verdi. Muslera'nın Mourinho'ya cevap vermesini yanlış bir şey olarak görmüyorum."