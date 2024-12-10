İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlerle ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, medya spor zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.Hacıosmanoğlu, 'Türk futbolunu yönetmeye, Türk futbolunun adaletli yönetilmesi gerektiğine inanarak aday oldum. Değerli delegeler de bizi layık gördü. Onların güvenini boşa çıkarmamak adına görevimize dört elle sarılarak aynı heyecanla sürdürüyoruz. Geldiğimiz ilk günden itibaren her kulübe eşit mesafede kalma düsturuyla, en alt ligden en üst ligdeki takımlara kadar birlik olma felsefesini ön plana alarak, bize 1 adım gelene 10 adım gitme düşüncemizden ödün vermedik.' diye konuştu.Futbolun değerli paydaşları olarak sıkıntıları çözmek istiyoruz. Yolumuz uzun, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Duramayız, kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern stadyumlarda birlikte teknolojinin nimetlerinden yararlanarak, yeni gelişmelere ayak uydurmak zorundayız.A Milli Takım'la ilgili görüşlerini aktaran TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, '2024 milli takım için başarılı geçti. EURO 2024'te çeyrek finale kadar çıktık, şanssız bir şekilde yarı finalin kapısından döndük. UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmayı kıl payı kaçırdık ama umutlarımız devam ediyor.' sözlerini sarf etti.İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerine 'Göreve geldik; sonra Türk futbolunun sportif gelişimini, finansal sürdürülebirliğini, saha dışı ve saha içi adil rekabet ortamının tesis edilebilmesi için projelere arkadaşlarımızla devam ediyoruz.' ifadeleriyle devam etti.Projeler konusunda düşüncelerini aktaran İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Kulüpler Birliği'ne geçen hafta sunduğumuz projelerin 5 ana başlıkta sınıflandırabiliriz. Bunlardan ilki standart sözleşme. Oyuncularla birden fazla sözleşme imzalanan çarpık düzen yerine tek bir sözleşme mantığını devreye alacağız. Amacımız oyuncu sözleşmelerinde uluslararası kaliteyi yakalamak. Saha dışındaki adil rekabeti maksimum düzeye çıkarmak. Vadesi geçmiş borç kontrolü, futbolun kanayan yaralarından biridir. Kulüplerimizin mali durumları daha kötüleşmeden transferlere kontrol getirmek istiyoruz. Harcama limiti uygulaması, gereksiz esnetmeler nedeniyle beklenen sonucu veremedi. Daha şeffaf ve daha basit hale getirip, gereksiz esnetmeler yapmadan hayata geçirmeyi planlıyoruz. Futbol gelişim fonu kurmayı planlıyoruz. Kulüplerden kesilen cezalardan ve transferlerden elde edilecek fonlardan oluşacak. Bu fonu sistematik ve şeffaf bir şekilde gençlik geliştirme faaliyetlerinde kullanacağız. Bu projeleri UEFA'yla istişare ettik. Bize olumlu geri döndüler. Bu konularda destek olmak için açık çek verdiler.' sözlerini sarf etti.Son projemiz, saha içi adil rekabeti tesis etmek amacıyla hakemlik sisteminin yeniden açıklanması. Bu projenin iki ayağı var. İlk ayağında performans değerlendirme, hakem atamaları ve şeffaf yer alma. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımları daha detaylı şekilde açıklayacağız. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Avrupa'daki modellerin incelenmesi sonrası Kulüpler Birliği'ne anlatıldı. Kendilerinden gelecek bilgiye göre değişikliğe başlayacak durumdayız. Kulüplerimizin iş birliği ve itici gücü bu yolda bize büyük kolaylık sağlıyor. Biz de herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusundan hiçbir zaman uzaklaşmadan futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz.