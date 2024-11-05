Süper Lig gol krallığı yarışında son durum! Dzeko'dan zirveye atak...
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun gol krallığı yarışında heyecan devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun gol krallığı yarışında heyecan devam ediyor.
İşte Süper Lig'de güncel gol krallığı listesi
9- Victor Osimhen | Galatasaray | 4 gol
8- Joao Figueiredo | Başakşehir | 5 gol
7- Carlo Holse | Samsunspor | 5 gol
6- Dusan Tadic | Fenerbahçe | 5 gol
5- Simon Banza | Trabzsonspor | 6 gol
4- Krzysztof Piatek | Başakşehir | 6 gol
3- Mame Thiam | Eyüpspor | 6 gol
2- Edin Dzeko | Fenerbahçe | 7 gol
1- Ciro Immobile | Beşiktaş | 8 gol
İşte Süper Lig'de güncel gol krallığı listesi
9- Victor Osimhen | Galatasaray | 4 gol
8- Joao Figueiredo | Başakşehir | 5 gol
7- Carlo Holse | Samsunspor | 5 gol
6- Dusan Tadic | Fenerbahçe | 5 gol
5- Simon Banza | Trabzsonspor | 6 gol
4- Krzysztof Piatek | Başakşehir | 6 gol
3- Mame Thiam | Eyüpspor | 6 gol
2- Edin Dzeko | Fenerbahçe | 7 gol
1- Ciro Immobile | Beşiktaş | 8 gol