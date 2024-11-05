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Osimhen için teklif edilecek çılgın rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan dev operasyon...

Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen için harekete geçiyor. Sarı Kırmızılılar, dünya yıldızı golcü için Napol'ye teklif yapma kararı aldı. Performansıyla taraftarın sevgilisi olan Osimhen için İtalyan kulübüne yapılacak teklif de ortaya çıktı. İşte Osimhen için yapılacak dev teklif…

Ekleme: 5.11.2024 - 11:38 Güncelleme: 5.11.2024 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 10.haftasında Beşiktaş'ı yenerek moral kazanan Galatasaray, 11.haftayı BAY geçti.

Sarı Kırmızılılar, ligde ve Avrupa'da başarılı performansını sürdürürken bir yandan da devre arası ve önümüzdeki sezon için kadro planlamasını yapıyor.

Bu planlamanın en başında gelen isimlerden biri ise Victor Osimhen… İngiliz basını adı Chelsea ile anılan Victor Osimhen için G.Saray'ın da devreye gireceğini iddia etti.

Londra kulübünün devre arasında işi bitirmemesi durumunda Sarı Kırmızılı takımın, Napoli'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

50 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF

Galatasaray'ın Nijeryalı golcü için İtalya kulübüne, tam 50 milyon Euro (1 milyar 870 milyon TL) teklif yapacağı belirtildi.

TEKLİFE SICAK

Oyuncunun G.Saray'daki iyi dönemi ve taraftar ile arasındaki uyum sonrasında bu teklife artık daha sıcak baktığının da altı çizildi.

SERIE A ALTERNATİFİ ORTADAN KALKTI

Öte yandan Napoli'de artık forma giyme şansı olmayan futbolcuyu İtalyan kulübü, Serie A ekiplerinden birine bırakmayı hiç düşünmüyor.

Eğer İngiltere'den de beklenen teklifler gelmezse İtalyanlara göre G.Saray'ın eli bu görüşmelerde güçlenebilir.

İDMANA ÇIKMADI

Tottenham maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da korkutan bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmana çıkmadı.

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Osimhen için teklif edilecek çılgın rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan dev operasyon...
25 yaşındaki futbolcunun, adalesinde ağrı hissettiği için dinlendirildiği öğrenildi. Nijeryalı forvetin bugün antrenmana katılması bekleniyor.

4 GOL 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 7 maça çıkarken, bu maçlarda 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki golcü, Napoli'de çıktığı 133 maçta ise 76 gol 18 asist yapmıştı.

DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre, dünyaca ünlü golcünün 75 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.
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