Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Türk yıldız Avrupa maçında yok

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’nin sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten bir açıklama yapıldı.



Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci’de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."



NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?



İrfan Can'ın AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyeceği, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.



