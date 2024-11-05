1 yıl sonra geri dönen Neymar'dan kötü haber

Asya Şampiyonlar Ligi AFC Batı Grubu'nun 4. haftasında Al Hilal, Kingdom Arena'da konuk ettiği İran ekibi Esteghlal'i 3-0 ile geçti.Al Hilal'e galibiyeti getiren goller 15, 33 ve 74. dakikalar takımın Sırp golcüsü Alexandar Mitrovic'ten geldi.NEYMAR OYUNA DEVAM EDEMEDİAl Hilal'in aylar sonra çapraz bağ sakatlığından dönen Brezilyalı yıldızı Neymar, 58. dakikada oyuna girdi ancak 79. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.Neymar, yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1.5 ay daha forma giyemeyecek.