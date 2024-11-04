Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te PSV Eindhoven - Girona ve Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 4. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:Yarın20.45 PSV Eindhoven - Girona20.45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb23.00 Bologna - Monaco23.00 Borussia Dortmund - Sturm Graz23.00 Celtic - Leipzig23.00 Liverpool - Bayer Leverkusen23.00 Lille - Juventus23.00 Real Madrid - Milan23.00 Sporting CP - Manchester City6 Kasım Çarşamba20.45 Club Brugge - Aston Villa20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys23.00 Sparta Prag - Brest23.00 Bayern Münih - Benfica23.00 Inter - Arsenal23.00 Feyenoord - Salzburg23.00 Kızılyıldız - Barcelona23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid23.00 Stuttgart - Atalanta