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Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı 5 Kasım Salı günü oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

Ekleme: 4.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 4.11.2024 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te PSV Eindhoven - Girona ve Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 4. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 PSV Eindhoven - Girona
20.45 Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb
23.00 Bologna - Monaco
23.00 Borussia Dortmund - Sturm Graz
23.00 Celtic - Leipzig
23.00 Liverpool - Bayer Leverkusen
23.00 Lille - Juventus
23.00 Real Madrid - Milan
23.00 Sporting CP - Manchester City


Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanacak

6 Kasım Çarşamba

20.45 Club Brugge - Aston Villa
20.45 Shakhtar Donetsk - Young Boys
23.00 Sparta Prag - Brest
23.00 Bayern Münih - Benfica
23.00 Inter - Arsenal
23.00 Feyenoord - Salzburg
23.00 Kızılyıldız - Barcelona
23.00 Paris Saint-Germain - Atletico Madrid
23.00 Stuttgart - Atalanta
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