Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçi Zeynep Sönmez'i kutladı.



Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum."