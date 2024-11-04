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Beşiktaş'ın Joao Mario kararı pahalıya patladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un kulübe en son katılan isim olan Joao Mario'yu takıma adapte etmeye çalışması pahalıya patladı.

Ekleme: 4.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 4.11.2024 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Sadece iki hafta öncesinde gizli lider olan görülen Beşiktaş bir anda zirvenin 8 puan gerisinde kaldı.

Giovanni van Bronckhorst'un takımı toparlaması ve devre arası transfer dönemine kadar siyah beyazlıları yeniden iddialı hâle getirmesi bekleniyor.

MARIO KARARI PAHALIYA PATLADI

Hollandalı teknik adamın bu süreçte bazı kararlarını gözden geçirmesi gerekiyor. Van Bronckhorst'un, siyah beyazlılara en son katılan isim olan Joao Mario'yu takıma adapte etmeye çalışması pahalıya patladı.

Mario gelene kadar coşkulu ve enerjik bir anlayışa sahip olan Beşiktaş, bu özelliğini hızlıca kaybetti.

Joao Mario'nun tecrübesine güvenen van Bronckhorst, ısrarla Portekizli oyuncuya uygun bölge aradı.

Sağ kanatta, 10 ve 8 numaralarda denenen Mario'dan bir türlü beklenen verim alınamadı. Daha da kötüsü Mario'ya uygun bölge aranırken başta Rafa Silva olmak üzere takımdaki diğer oyuncuların da bölgeleri sık sık değişti.

Bu durum iki ciddi arızaya sebep oldu.

1- Takımın sezon başındaki coşkusu kayboldu.

2- Belli bir sistemde oynama alışkanlığı kaybedildi.
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