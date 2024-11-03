Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon sahasında ilk kez yenildi

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle ligde evinde ilk kez 3 puan kaybetti.Dolmabahçe'de bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.