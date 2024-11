Fenerbahçe otobüsünde dikkat çeken detaylar

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımı için özel olarak üretilen son model otobüsünü dün düzenlenen törenle teslim aldı.Otobüs, gerek yapım aşamasındaki detaylar ve gerekse sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor.Otobüsün yapımında, fabrikada çalışan yaklaşık 450 Fenerbahçe taraftarı mühendis ve işçi görev yaptı.Otobüsün banda konulduğu gün bu 450 işçi, şasiye sarı-lacivertli kulübe sevgilerini, iyi dileklerini içeren mesajlar yazdı.Şasiye yazılan mesajlar arasında, teknik direktör Jose Mourinho'ya ithafen 'The special one (özel biri)' ile 'Fenerbahçe'ye yakışır', 'En büyük Fenerbahçe' gibi ifadeler dikkat çekti.Kurşun geçirmez olan son teknoloji ürünü otobüste, futbolcuların rahatlığı için gereken her türlü konfor düşünülmüş.Lacivert rengin ağırlıkta olduğu otobüste Mustafa Kemal Atatürk çıkartması, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel bir yazı ve 28 şampiyonluğa ithafen dev boyutta '28' rakamı gibi detaylar yer alıyor.Otobüsün teslim törenine Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetici Hulusi Belgü, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, başkan yardımcısı Hürer Fethi Gündüz, genel müdür Kerem Birant, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho ve takım kaptanları Edin Dzeko ile Mert Hakan Yandaş katıldı.