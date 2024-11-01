Fenerbahçe'de Bright Osayi Samel gelişmesi

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 20 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak olan ve ismi son günlerde ezeli rakip Galatasaray'la da anılan Bright Osayi Samuel'le temas kuruldu.TRT Spor'un haberine göre; Osayi-Samuel'in ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.Bu süreçteki en ciddi görüşme, geçen hafta gerçekleşti.Nijeryalı futbolcunun temsilcisi ve yönetim, yeniden bir araya gelerek yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini aradı. Ön görüşmede ise anlaşma zemini sağlanamadı.Osayi-Samuel de bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj göndermişti.Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamayacağını belirtmişti.Osayi, yaptığı açıklamada şunları demişti:Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam.