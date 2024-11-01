  • USD: 34,22 - 34,29
  • EURO: 37,18 - 37,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'de Bright Osayi Samel gelişmesi

Fenerbahçe yönetimi Bright Osayi Samuel ile yeni sözleşme konusunda ön görüşme yaparken anlaşma zemini yakalayamadı.

Fenerbahçe'de Bright Osayi Samel gelişmesi
Ekleme: 1.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 1.11.2024 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 20 puan toplayan ve 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak olan ve ismi son günlerde ezeli rakip Galatasaray'la da anılan Bright Osayi Samuel'le temas kuruldu.

GÖRÜŞME YAPILDI
TRT Spor'un haberine göre; Osayi-Samuel'in ailevi gerekçelerle İngiltere'yi de bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi.
Bu süreçteki en ciddi görüşme, geçen hafta gerçekleşti.


ANLAŞMA ÇIKMADI
Nijeryalı futbolcunun temsilcisi ve yönetim, yeniden bir araya gelerek yeni sözleşme üzerinde anlaşma zemini aradı. Ön görüşmede ise anlaşma zemini sağlanamadı.

Fenerbahçe'de Bright Osayi Samel gelişmesi




'FENERBAHÇE'YE ASLA İHANET ETMEM'
Osayi-Samuel de bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj göndermişti.
Nijeryalı futbolcu, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamayacağını belirtmişti.
Osayi, yaptığı açıklamada şunları demişti:
Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam.
Fondaş basına yalanlama! AK Partili isimleri ve Saraylar Lİmanı'nı hedef almışlardı...
İbrahim Yumaklı: Şap hastalığı oranı yaklaşık yüzde 78 azaldı
Donald Trump'tan dikkat çeken itiraf: Tüm Orta Doğu'yu bombaladık
'Türkiye, gençleriyle geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor'
15 terörist etkisiz hale getirildi
Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarının dakika dakika şeması yayınlandı!
CHP'de 'Ahmet Özer' çatlağı! Esenyurt çağrısına uymayan Mansur Yavaş hakkında çarpıcı iddia
Deliller tek tek sıralandı! İşte Ahmet Özer'in tutuklanma gerekçesi
İETT şoförü bir araca çarparak kaçtı: Otomobil sürücüsü kaçan şoförü yakalamak isterken ölümden döndü!
Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlandırmalar değişiyor...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz
Gazze'de can kaybı 43 bin 259'a yükseldi
TUSAŞ saldırısında 12 bin liralık kanlı güzergah! Korkunç detaylar ortaya çıktı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında 47 kişi hayatını kaybetti
İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti...Edanur'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı
Bakan Memişoğlu açıkladı: Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor
Tanju Özcan'dan 'Esenyurt' resti: Kefil olmadığım kimse için tweet atmam
Mansur Yavaş'tan bir günlük konsere 69 milyon TL! Tepkiler çığ gibi: En büyük çöp projesi
Ateşkeste son durum! ABD medyası Lübnan saldırıları için yeni süre verdi: Netanyahu’dan flaş açıklama!
İspanya'da kıyamet filmlerini aratmayan görüntüler! Taş taş üstünde kalmadı! Çok sayıda ölü var
WhatsApp resmen tanıttı! O özellik sohbetlere eklenecek...

WhatsApp resmen tanıttı! O özellik sohbetlere eklenecek...

O uygulamaya çok dikkat edin: Dünyanın en tehlikeli sosyal medya platformu seçildi!

O uygulamaya çok dikkat edin: Dünyanın en tehlikeli sosyal medya platformu seçildi!

İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapanacak

Kredi kartında yeni dönem! 60 ay yapılandırma başladı

Kredi kartında yeni dönem! 60 ay yapılandırma başladı

Android 16 çıkış tarihi belli oldu: Beklenenden daha erken gelecek

Android 16 çıkış tarihi belli oldu: Beklenenden daha erken gelecek

Balık dönerden sonra yeni trend: Yiyenler bayılıyor, siparişler yetişmiyor

Balık dönerden sonra yeni trend: Yiyenler bayılıyor, siparişler yetişmiyor