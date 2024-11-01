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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe sözleri: Beni ilgilendirmiyor

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin "İlgilenmiyorum" yorumunu yaptı.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe sözleri: Beni ilgilendirmiyor
Ekleme: 1.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 1.11.2024 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunda Panathianikos'la EuroLeague zaferi yaşayan Ergin Ataman, önemli açıklamalara imza attı.

Yunan ekibiyle birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da çalıştıran 58 yaşındaki başantrenör, Sırp basınından Meridian Sports'a konuştu.


'İLGİLENMİYORUM'
Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyunca göndermeme kararıyla ilgili şunları dedi:

İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Devleti'dir. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ayrıca milli takım için oynamak çok önemli. Diğer şeyler benim alanıma girmiyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe sözleri: Beni ilgilendirmiyor


NELER OLMUŞTU?
Panathinaikos'un sezon öncesi Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça gönderme yapan Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından parmaklarıyla 3-1 işareti yapmıştı.
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Takım'a hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini açıklamıştı.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe sözleri: Beni ilgilendirmiyor
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