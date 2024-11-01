Beşiktaş'ta Al Musrati için karar verildi: 11'e dönecek mi

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Libyalı yıldız Al Musrati, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa ile oynayacakları mücadelede ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor.Libyalı futbolcu, sakatlığını atlattıktan sonra Konyaspor maçında 68. dakikada oyuna girse de derbide yedek kulübesinden çıkamamıştı.Kendini toparlayan ve artık yeniden as takımda oynama fırsatı bekleyen Musrati'nin bu hafta orta sahada yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Joao Mario'yu kulübeye çekmeyi planladığı kaydedildi.SEZON PERFORMANSISiyah-beyazlı formayla 11 maça çıkan Al Musrati, 1 gol attı.