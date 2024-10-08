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İspanyol basını duyurdu! Arda Güler ile ipler kopuyor

Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Arda Güler için İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi. Milli futbolcunun, Real Madrid serüveni beklenenden kısa sürebilir.

İspanyol basını duyurdu! Arda Güler ile ipler kopuyor
Ekleme: 8.10.2024 - 13:53 Güncelleme: 8.10.2024 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid'de sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklara rağmen beklediği kadar süre alamayan Arda Güler'in yeni bir kararın arifesinde olduğu iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Endrick ve Mbappe'nin de takıma katılmasıyla Arda Güler için süre bulmak artık daha da zor.

Öte yandan milli futbolcunun bu sezon oynadığı karşılaşmalarda hiç skor katkısı yapamaması da süre almasını zorlaştırıyor.

Real Madrid cephesi Arda Güler'e olan inancını kaybetmemesine rağmen futbolcunun daha fazla forma giymek istediği ifade edildi.

Villarreal maçı öncesinde Ancelotti, Arda Güler'in neden az süre aldığının sorulmasına, 'Rekabet çok fazla' diyerek cevap vermişti

Tüm bu gelişmeler ışığında Arda Güler'in artık Ancelotti'ye inancını kaybettiği ve takımdan ayrılmayı bir seçenek olarak görebileceği belirtildi.Sözleşmesinin bitmesine 5 yıl olan Arda Güler'in kiralık olarak ya da bonservisiyle takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını 10 maçta giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 291 dakika süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon gol ya da asist katkısı üretemedi.

İspanyol basını duyurdu! Arda Güler ile ipler kopuyor
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