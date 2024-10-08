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A Milli Takım'da sakatlık: 2 isim kadrodan çıkartıldı

A Milli Takım'da İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

A Milli Takım'da sakatlık: 2 isim kadrodan çıkartıldı
Ekleme: 8.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 8.10.2024 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılırken, Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer aday kadroya davet edildi.

MİLLİ TAKIM'DAN AÇIKLAMA
TFF'den yapılan açıklamada şunları söyledi:

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.


A Milli Takım'da sakatlık: 2 isim kadrodan çıkartıldı

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