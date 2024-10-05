Kötü gidişat sürüyor! Bir beraberlik daha...

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Hatayspor, Trabzonspor'u konuk etti. Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.Hatayspor 14. dakikada Görkem Sağlam'ın golü ile ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Trabzonspor 48.dakikada Banza ile eşitliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.Bu sonucun ardından Trabzonspor, 9 puana yükselirken Hatayspor puanını 3 yaptı.Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Hatayspor ise deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak.