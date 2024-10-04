UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Avrupa Ligi'nde kötü bir gecenin ardından ülke puanı sıralaması da belli oldu. İşte sonuçlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz, zor bir gece geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe 1 puan alırken Beşiktaş, rakibi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 mağlup oldu.



Sarı-kırmızılılar, rakibi Rigas'a karşı 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve maç 2-2 berabere bitti.



Fenerbahçe de Twente ile 1-1 berabere kaldı. Ayrıca Başakşehir de geçtiğimiz gün Konferans Ligi'nde oynadığı maçta Rapid Wien'e 2-1 mağlup olmuştu.



Bu sonuçlarla ülke puanları belli oldu.



ÜLKE PUANI SIRALAMASI



(1. SIRA) İNGİLTERE: 92,160



(2. SIRA) İTALYA: 81,231



(3. SIRA) İSPANYA: 75,703



(4. SIRA) ALMANYA: 74,035



(5. SIRA) FRANSA: 61,379



(6. SIRA) HOLLANDA: 56,566



(7. SIRA) PORTEKİZ: 52,616



(8. SIRA) BELÇİKA: 46,000



(9. SIRA) ÇEKYA: 40,450



(10. SIRA) TÜRKİYE: 37,300



(11. SIRA) NORVEÇ: 32.250