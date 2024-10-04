Twente - Fenerbahçe maçının ardından Hollanda basınında Tadic konuşuluyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi Twente'ye konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.28. dakikada Vlap'ın golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarıda baskısını artıran Kanarya, 71. dakikada Dusan Tadic ile beraberliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.1-1 sona eren Twente-Fenerbahçe maçının ardından Hollanda basını da mücadeleye geniş yer ayırdı. Özellikle golün sahibi eski Twente yıldızı Dusan Tadic ön plana çıktı. İşte Hollanda basınındaki Fenerbahçe yorumları...Dusan Tadic'in golüyle Mourinho'ya karşı zafer fırsatı kaçtı. Twente, perşembe gecesi yine Avrupa sahnesinde kendisini tanıttı. Takım Fenerbahçe'ye karşı da müthiş bir oyun oynadı ve maç yine 1-1 sona erdi.Twente, 12 yıl aradan sonra bir Avrupa'nın ana turnuvasına dönüşünde özellikle olumlu bir görüntü sergiliyor. Manchester United deplasmanında aldığı sansasyonel puanın ardından Twente, Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçında Türkiye'nin en iyi takımı Fenerbahçe'ye karşı bir puanı hak etti.Cesur Twente'yi Tadic engelledi. Twente, perşembe gecesi Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'siyle Avrupa Ligi'nde 1-1 berabere kaldı. Dusan Tadic tek başına galibiyete engel oldu.Twente, Dusan Tadic'in golüyle 1 puanla yetindi. Twente, perşembe günü Avrupa Ligi'nde yine berabere kaldı. Manchester United deplasmanındaki güzel skordan bir hafta sonra, bu kez De Grolsch Veste'de Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'siyle 1-1 berabere kaldı. Türkler adına golü atan Dusan Tadic oldu.Twente galibiyete yaklaştı ama Dusan Tadic'e takıldı. Twente sezonun ikinci Avrupa Ligi maçından da beraberlikle ayrıldı. Manchester United'a karşı Old Trafford'da oynanan mücadelenin ardından Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kaldı.