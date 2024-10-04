Rekor kıracak! Kerem Aktürkoğlu'na dev talip

Kerem Aktürkoğlu büyük bir başarı hikayesi yazıyor. 3. Lig'den transfer olduğu Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Kerem, milli takımın da yıldızları arasına girmişti.Sezon başında Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçında devre arasında oyundan alınan ve teknik direktör Okan Buruk ile tartıştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı da alınmıştı.Bunun üzerine sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'nın teklifini reddederken Benfica'nın yolunu tuttu.Aslan, bu transferden 12 milyon euroluk bonservis geliri elde etti.Benfica'ya transfer olduğu günden bu yana oynadığı her maçta skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu, Portekizli taraftarların sevgilisi haline geldi.Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Kızılyıldız ve Atletico Madrid maçlarında da fileleri sarsan Kerem, devlerin iştahını kabarttı.İspanyol basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ağlarını havalandırmıştı.Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euroya gönderen Galatasaray, sonraki satıştan yüzde 10'luk bir payın da sahibi olacak.Bu doğrultuda Kerem'in 40 milyona transfer olması halinde Aslan'ın kasasına 4 milyon euro daha girecek.