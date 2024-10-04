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Rekor kıracak! Kerem Aktürkoğlu'na dev talip

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euroya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede gösterdiği performansla devlerin iştahını kabarttı. Manchester United'ın Kerem için çılgın bir bonservisi gözden çıkardığı belirtildi. İşte detaylar...

Rekor kıracak! Kerem Aktürkoğlu'na dev talip
Ekleme: 4.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 4.10.2024 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Kerem Aktürkoğlu büyük bir başarı hikayesi yazıyor. 3. Lig'den transfer olduğu Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Kerem, milli takımın da yıldızları arasına girmişti.

Sezon başında Beşiktaş'a 5-0 kaybedilen Süper Kupa maçında devre arasında oyundan alınan ve teknik direktör Okan Buruk ile tartıştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığı da alınmıştı.

12 MİLYON EUROYA GİTTİ

Bunun üzerine sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen Kerem Aktürkoğlu, Spartak Moskova'nın teklifini reddederken Benfica'nın yolunu tuttu.

Aslan, bu transferden 12 milyon euroluk bonservis geliri elde etti.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Benfica'ya transfer olduğu günden bu yana oynadığı her maçta skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu, Portekizli taraftarların sevgilisi haline geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı Kızılyıldız ve Atletico Madrid maçlarında da fileleri sarsan Kerem, devlerin iştahını kabarttı.

Rekor kıracak! Kerem Aktürkoğlu'na dev talip

40 MİLYON EURO

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi. Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın bu transfer için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ağlarını havalandırmıştı.

GALATASARAY PAY ALACAK

Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euroya gönderen Galatasaray, sonraki satıştan yüzde 10'luk bir payın da sahibi olacak.

Bu doğrultuda Kerem'in 40 milyona transfer olması halinde Aslan'ın kasasına 4 milyon euro daha girecek.
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