Fenerbahçe'ye sevindiren haber! Yıldız futbolcu kritik maçta yok

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Twente ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı lacivertliler 3. hafta karşılaşmasında ise Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Zorlu randevu öncesi Ada'dan sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Bu sezon Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında Twente ile karşılaştı.Temsilcimiz Vlap'ın golü ile yenik duruma düşse de Tadic kilidi açtı ve Kanarya Hollanda'dan 1 puanla ayrılarak yoluna devam etti.Fenerbahçe 3. hafta maçında ise Manchester United'ı Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak.Kritik randevu öncesinde Ada temsilcisinde Bruno Fernandes cezalı durumda. Portekizli süper yıldız İstanbul'daki müsabakada forma giyemeyecek.Manchester United Twente ile evinde 1-1 berabere kalarak 1 puanla başlamıştı.Kırmızı Şeytanlar Porto karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. 3-3 sona eren mücadele sonrasında puanını 2'ye yükseltti.