Diren Arda Güler, Real Madrid taraftarı da gördü Ancelotti af diledi

Sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Güler, tartışmasız ilk 11 oyuncusu olmayı henüz başaramasa da görev verildiğinde elinden gelenin en iyisini yaparak taraftarların beğenisini kazandı.İspanyol basını daha önce Endrick'in durumunu Arda Güler'in geçen sezonki haline benzetmişti. Aynı gazeteler bu kez de Arda Güler'in durumunu, geçen seneki Brahim Diaz'a benzetti.Faslı oyuncu Brahim Diaz, geçen sezon takımın 12. oyuncusuydu. Bazen ilk 11'de başlasa da çoğunlukla sonradan oyuna girip maçların gidişatını değiştirdi.Defensa Central, aynı durumun Arda Güler'in de başına gelebileceğini yazdı.Her maç teknik ekibi daha da fazla ikna eden genç futbolcunun aldığı sürelerin halen az olduğu düşünülüyor.Real Madrid'in çok kötü oynadığı Lille maçında oyuna girdikten sonra Modric'le birlikte takımı düzelten Arda Güler, sonuca ulaşamadı ancak yenilgiye karşı direndi. Maç bittiğinde kaybedilen müsabaka için üzüntüsü yüzüne ve hareketlerine yansımıştı. Bu da İspanyolların gözünden kaçmadı.Real Madrid'in maçta bulduğu en iyi iki pozisyonda imzası bulunan Arda Güler, topun ayağına değil de kafasına gelmesinin talihsizliğini yaşadı.Ancak zaman geçtikçe Arda Güler'in neler yapabileceğine dair bir fragman izletti. Sıkışan oyunları açmayı başaracak bir yol bulabileceğini gösteren Arda Güler, kendisine yapılan haksızlıklara rağmen bu sezon Real Madrid'i ayağa kaldıracak oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor.