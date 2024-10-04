A Milli Takımımızın aday kadrosu duyuruldu
A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
AMilli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Türkiye, Karadağ ile 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, konuk olacağı İzlanda ile ise 14 Ekim Pazartesi 21:45'te Laugardalsvöllur'da kozlarını paylaşacak.
A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü
Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün
MAÇLAR NE ZAMAN?
Türkiye, Karadağ ile 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, konuk olacağı İzlanda ile ise 14 Ekim Pazartesi 21:45'te Laugardalsvöllur'da kozlarını paylaşacak.
A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü
Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün