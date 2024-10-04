A Milli Takımımızın aday kadrosu duyuruldu

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

AMilli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.MAÇLAR NE ZAMAN?Türkiye, Karadağ ile 11 Ekim Cuma günü saat 21:45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, konuk olacağı İzlanda ile ise 14 Ekim Pazartesi 21:45'te Laugardalsvöllur'da kozlarını paylaşacak.A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan ÇakırDefans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki ÇelikOrta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun KökçüForvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün