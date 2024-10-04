A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Atakan Karazor davet edildi...

A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stuttgart'ın yıldız oyuncusu Atakan Karazor ilk defa Milli Takım'a davet edildi.

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stuttgart'ta ön liberoda görev yapana yıldız oyuncu Atakan Karazor ilk defa Milli Takım'a davet edildi.ATAKAN KARAZOR KİMDİR?Almanya'da dünyaya gelen Atakan, 7 sezondur Suttgart'ta forma giyiyor.27 yaşındaki gurbetçi oyuncu orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor.Atakan, geçen sezon 37 maçta 4 asist yaparken, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.