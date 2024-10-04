A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Atakan Karazor davet edildi...
A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stuttgart'ın yıldız oyuncusu Atakan Karazor ilk defa Milli Takım'a davet edildi.
A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stuttgart'ta ön liberoda görev yapana yıldız oyuncu Atakan Karazor ilk defa Milli Takım'a davet edildi.
ATAKAN KARAZOR KİMDİR?
Almanya'da dünyaya gelen Atakan, 7 sezondur Suttgart'ta forma giyiyor.
27 yaşındaki gurbetçi oyuncu orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor.
Atakan, geçen sezon 37 maçta 4 asist yaparken, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
ATAKAN KARAZOR KİMDİR?
Almanya'da dünyaya gelen Atakan, 7 sezondur Suttgart'ta forma giyiyor.
27 yaşındaki gurbetçi oyuncu orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor.
Atakan, geçen sezon 37 maçta 4 asist yaparken, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.