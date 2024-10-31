Yunanistan bu haberlerle çalkalanıyor! Pana'ya öfke seli: Terim'i ilk günden astılar

2023 Aralık ayında Yunan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Mayıs 2024'te kulüple yollarını ayırmıştı.URUGUAYLI HOCAYI DA KOVDULARÜst üste kötü sonuçlarla sarsılan Yunan ekibinde Fatih Terim'in yerine getirilen 49 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Martin Alonso ile de yollar ayrıldı.Pana'nın bu kararı Yunan basınında tepkilere sebep olurken SportDog'da yer alan haberde Terim için ayrı bir parantez açıldı.'TERİM'İ İLK GÜNDEN ASTILAR'Haberde şu ifadeler kullanıldı;'Panathinaikos'ta son 2 ayda yaşananların bir emsalinin yok. 14 yılın en iyi kadrosuna sahip olan oyuncu kadrosu kazanamamayı, sahada hiçbir planının olmamasıyla ve hepsinden önemlisi Avrupa tarihine saygısızlık etmeyi başarıyor. Sorun yok denildi ama sorun çıktı, teknik direktör gitti. Asıl kabul edilemez olan insanların bilgi sahibi olmak için dinlediği gazetecilerin, başarısız bir koç ve teknik direktörü destekleyerek gerçekleri çarpıtması. Asıl sinir bozucu olan aynı insanların Terim'i ilk günden beri asmış olması.''TAKIM YARIŞTAYKEN TÜRK'Ü SABOTE ETTİLER''Brignoli'nin (AEK kalecisi) tüm kulüple dalga geçmesini engelleyen bir Terim, Olympiakos'u bulduğu her yerde ezen, kupada PAOK'u eleyen (genellikle Panathinaikos elenirdi) ama OPAP Arena'da her şeye rağmen duble yapamadığı için katledilen bir Terim… Evet, modern futbol Terim'i geçmişti AMA Türk deliydi. O dönem güvenilseydi şampiyonluğu bu şekilde alabilecek tek kişi oydu. Ancak gazeteciler ve takım içindeki ikilikler, kadroda olan futbolcuları yönlendirerek, takım hala yarıştayken Türk'ü sabote ettiler.'