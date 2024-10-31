Süper Lig'de 11. hafta başlıyor! İşte program

Haftanın önemli müsabakasında pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.Derbide Galatasaray'a karşı bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.Liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray ise haftayı BAY geçecek.Süper Lig'de 11. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:Yarın20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam2 Kasım Cumartesi13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük3 Kasım Pazar13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır4 Kasım Pazartesi20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu