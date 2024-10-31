Sergen Yalçın'dan yıllar sonra gelen Lens itirafı! Verdiği cevap çok konuşulurYILLAR

Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde Jeremain Lens'i kadro dışı bırakan Sergen Yalçın, olayın iç yüzünü yıllar sonra anlattı.KAFA Sports'ta konu hakkında konuşan Sergen Yalçın, Lens ile ilgili şunları kaydetti:'Lens'i bir gün odaya çağırdım. 'Biraz konuşalım' dedim, 'Konuşalım hocam' dedi. 'Sen niye antrenmanlarda çalışmıyorsun hiç?' dedim. Sorum çok basit.'Sen Premier Lig'de oynadın, oralardan geldin. Bu antrenman tempon orada olsaydı, seni ne yaparlardı orada?' dedim. 'Direkt kadro dışı bırakırlardı. Beni hiç kadroya bile almazlardı' dedi.'TÜRKLER DE ÇALIŞMIYOR''Peki, burada niye yapmıyorsun kardeşim?' dedim. Bana ne dedi biliyor musunuz? İnanmayacaksınız, cevabı duyunca şok olacaksınız. 'Hocam, ben burada Türk oyunculara uydum, onlar da çalışmıyor' dedi. Cevaba bakın cevaba! Normal mi bu bana verdiği cevap? Güldüm bende, kadro dışı bıraktım öteki sahaya gönderdim.'