Osimhen gündem oldu! İngiliz devine büyük tepki

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen istekli futbolu ve attığı gollerle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurdu.Nijeryalı yıldızın bu başarılı performansı Avrupa'da da gündem oldu.Son olarak uzun yıllar Manchester United forması giymiş olan Fransız efsane Patrice Evra, Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.'Sosyal medyada açıklamalarda bulunan Evra, Arsenal'in transfer stratejisini eleştirirken şu ifadeleri kullandı: Galatasaray, Victor Osimhen'i transfer ederken Arsenal bunu nasıl başaramıyor? Bana Galatasaray'ın Victor Osimhen'i nasıl aldığını ama Arsenal'in alamadığını anlatın. Bir tane öldürücü golcüleri yok. Bir forvetleri yok.'