Osimhen gündem oldu! İngiliz devine büyük tepki
Galatasaray'da ortaya koyduğu başarılı futbol ile adından söz ettiren Victor Osimhen İngiltere'de gündeme geldi. Manchester United'ın eski oyuncularından Patrice Evra, Arsenal'ın transfer planlamasını eleştirdi.
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen istekli futbolu ve attığı gollerle Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurdu.
Nijeryalı yıldızın bu başarılı performansı Avrupa'da da gündem oldu.
Son olarak uzun yıllar Manchester United forması giymiş olan Fransız efsane Patrice Evra, Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
ARSENAL BUNU NASIL BAŞARAMIYOR?
'Sosyal medyada açıklamalarda bulunan Evra, Arsenal'in transfer stratejisini eleştirirken şu ifadeleri kullandı: Galatasaray, Victor Osimhen'i transfer ederken Arsenal bunu nasıl başaramıyor? Bana Galatasaray'ın Victor Osimhen'i nasıl aldığını ama Arsenal'in alamadığını anlatın. Bir tane öldürücü golcüleri yok. Bir forvetleri yok.'
Nijeryalı yıldızın bu başarılı performansı Avrupa'da da gündem oldu.
Son olarak uzun yıllar Manchester United forması giymiş olan Fransız efsane Patrice Evra, Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
ARSENAL BUNU NASIL BAŞARAMIYOR?
'Sosyal medyada açıklamalarda bulunan Evra, Arsenal'in transfer stratejisini eleştirirken şu ifadeleri kullandı: Galatasaray, Victor Osimhen'i transfer ederken Arsenal bunu nasıl başaramıyor? Bana Galatasaray'ın Victor Osimhen'i nasıl aldığını ama Arsenal'in alamadığını anlatın. Bir tane öldürücü golcüleri yok. Bir forvetleri yok.'