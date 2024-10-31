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Kerem Aktürkoğlu kupada boş geçti! Benfica zorlanmadı

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Lig Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Santa Clara'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kerem Aktürkoğlu kupada boş geçti! Benfica zorlanmadı
Ekleme: 31.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Portekiz Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Benfica, Santa Clara'yı konuk etti.

Estadio da Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Benfica 3-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

İlk yarının golsüz eşitlikle tamamlandığı maçta goller ikinci yarıda geldi.

PAVLIDIS İKİ GOLLE YILDIZLAŞTI

Angel Di Maria, 71. dakikada vole ile şık bir gol atarak perdeyi açtı. Di Maria'nın golünde asist yapan Vangelis Pavlidis, 76. ve 80. dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi.

Mücadeleyi 3-0 galip tamamlayan Benfica, Portekiz Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu.

Kerem Aktürkoğlu kupada boş geçti! Benfica zorlanmadı

KEREM AKTÜRKOĞLU BOŞ GEÇTİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve son maçlarda attığı gollerle spot ışıklarını üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, bu maçta gol sevinci yaşayamazken 78. dakikada da yerini Andreas Schjelderup'a bıraktı.

Orkun Kökçü ise ikinci yarının başında Renato Sanches'in yerine oyuna girdi.
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