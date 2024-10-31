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Jose Mourinho as santrforunu belirledi: İşte o isim...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzon'da Youssef En-Nesyri'yi en uçta tek başına görevlendirecek. Portekizli teknik adam, golcü futbolcuya bu kararını iletti.

Jose Mourinho as santrforunu belirledi: İşte o isim...
Ekleme: 31.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Bodrum karşısında çift forvetli sistemi tercih eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçta bundan vazgeçecek.

Sahada defansif anlamda daha dirençli olmayı hedefleyen özel biri, ileri uçta Nesyri'ye görev verecek. Mourinho, Edin Dzeko kadar savunmaya yardım özelliği yüksek olmasa da Youssef En-Nesyri'nin hakimiyetini avantaja çevirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe forması altında 3 golünü de kafayla atan 27 yaşındaki oyuncu, kanat ortaları ise beslenecek.


"FORVETİM SENSİN"
Bodrum maçında yedek soyunan Dusan Tadic'i sağda kullanmayı düşünen Portekizli teknik adam, Allan Saint-Maximin'i de ayağında fazla top tutmaması ve bol bol orta yapması konusunda uyardı.
Nesyri ile yaptığı görüşmede kendisine olan güvenini dile getiren Mourinho, "Trabzon'da forvetim sensin" diyerek oyuncusundan tam konsantrasyon istedi.

Jose Mourinho as santrforunu belirledi: İşte o isim...
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