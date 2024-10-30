Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.Beşiktaş bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşarken, namağlup tek takım Galatasaray kaldı.Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı 2-0'la geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.Bunun üzerine ise yapay zeka Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluk tahminini güncelledi.Buna göre şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım olan Galatasaray, 92 puan toplayacak ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atacak.Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK ve Kayserispor'un ise küme düşeceği ön görüldü.1. Galatasaray - 92 puan - %66,92. Fenerbahçe - 88 puan - %28,13. Beşiktaş - 78 puan - %54. Başakşehir - 59 puan - %0,15. Trabzonspor - 56 puan - %06. Samsunspor - 55 puan - %07. Eyüpspor - 49 puan - %08. Sivasspor - 46 puan - %09. Antalyaspor - 46 puan - %010. Kasımpaşa - 46 puan - %011. Göztepe - 45 puan - %012. Konyaspor - 45 puan - %013. Rizespor - 42 puan - %014. Gaziantep FK - 41 puan - %015. Alanyaspor - 39 puan - %016. Kayserispor - 38 puan - %017. Bodrum FK - 32 puan - %018. Hatayspor - 28 puan - %019. Adana Demirspor - 18 puan - %0