  • USD: 34,21 - 34,27
  • EURO: 37,05 - 37,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

10. haftanın geride kaldığı Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri güncellendi. Euro Club Index, yüzde 66,9 olasılıkla şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımın Galatasaray olacağını paylaştı.

Ekleme: 30.10.2024 - 13:05 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.
Beşiktaş bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşarken, namağlup tek takım Galatasaray kaldı.
Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı 2-0'la geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

ŞAMPİYONUN GALATASARAY OLACAĞI ÖN GÖRÜLDÜ
Bunun üzerine ise yapay zeka Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluk tahminini güncelledi.
Buna göre şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım olan Galatasaray, 92 puan toplayacak ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atacak.
Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK ve Kayserispor'un ise küme düşeceği ön görüldü.


Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti


SEZON SONU OLUŞACAK PUAN TABLOSU VE ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

1. Galatasaray - 92 puan - %66,9

2. Fenerbahçe - 88 puan - %28,1

3. Beşiktaş - 78 puan - %5

4. Başakşehir - 59 puan - %0,1

5. Trabzonspor - 56 puan - %0

6. Samsunspor - 55 puan - %0

7. Eyüpspor - 49 puan - %0

8. Sivasspor - 46 puan - %0

9. Antalyaspor - 46 puan - %0

10. Kasımpaşa - 46 puan - %0

11. Göztepe - 45 puan - %0

12. Konyaspor - 45 puan - %0

13. Rizespor - 42 puan - %0

14. Gaziantep FK - 41 puan - %0

15. Alanyaspor - 39 puan - %0

16. Kayserispor - 38 puan - %0

17. Bodrum FK - 32 puan - %0

18. Hatayspor - 28 puan - %0

19. Adana Demirspor - 18 puan - %0
Hizbullah'ın yeni liderinden ilk mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırım dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Güçlü devlet İzmir depreminin yaralarını da sardı: Depremzedelere 4 yılda 4 bin 602 konut teslim edildi
Putin’den korkutan açıklama: Nükleer silah kullanacaklar
Yusuf Tekin: Öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler
Doğalgaz ve elektiriğe zam var mı? Enerji Bakanı Bayraktar'dan açıklama
Kemal Memişoğlu'ndan TUSAŞ açıklaması: Yaralıların genel durumu iyi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Türkiye Kart açıklaması! 'Başlıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Meral Akşener hamlesi! Tüm davaları geri çekti
Murat Kurum paylaştı: İzmir'de deprem konutları 1 yılda tamamlandı
Abdulkadir Uraloğlu, TUSAŞ saldırısında yaşanan HÜRJET fedakarlığını anlattı
Donald Trump anketlerde Kamala Harris'i geride bıraktı
Marmaray'dan yeni rekor! 11'inci yaşını böyle kutladı
'Yavaş' belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor
Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas'tan Ankara'ya böyle gelmiş
CHP'de Özgür Özel'e parti içi darbe iması: Yandaş gazeteciler İmamoğlu'nu işaret etti
İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama
MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi ne zaman düzelir? Instagram zaman düzelecek?

Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi ne zaman düzelir? Instagram zaman düzelecek?

YouTube sil baştan değişiyor: İzlenme sayıları kaldırılacak

YouTube sil baştan değişiyor: İzlenme sayıları kaldırılacak

Yeni özelleştirmeler ve iyileştirmeler geliyor! Yapay zeka...

Yeni özelleştirmeler ve iyileştirmeler geliyor! Yapay zeka...

Google'a dev rakip geliyor! Meta, Instagram ve Facebook...

Google'a dev rakip geliyor! Meta, Instagram ve Facebook...

Maliye kolları sıvadı: Bunu yapmayana 200 bin TL ceza verilecek

Maliye kolları sıvadı: Bunu yapmayana 200 bin TL ceza verilecek

Gördüklerine inanamadılar! 'Bunlar da 5 bin yıllık'

Gördüklerine inanamadılar! 'Bunlar da 5 bin yıllık'