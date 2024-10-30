Trabzonspor - Fenerbahçe maçına konuk takım taraftarı alınacak mı?

İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karara göre Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Süper Lig'in 11. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak.



Haftanın en kritik müsabakasında Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor ile Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.



Bordo-mavililerin ev sahipliğinde oynanacak maç 3 Kasım Pazar akşamı saat 19.00'da Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.



Bu karşılaşma öncesinde ise İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karara göre Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.