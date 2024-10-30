Süper Lig'de iki kulübe yasa dışı bahis reklamı sevki!

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz yasa dışı bahis reklamlarından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamlarının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini bildirdi.



PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı BEDİRHAN DURAK'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine...



GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü Başkanı MEMİK YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



1 YILA KADAR MEN CEZASI



Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ile Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın, üç aydan bir yıla kadar men cezası alabileceği belirtildi.