Mourinho Twente maçı öncesi kararını verdi! Defans hattı değişiyor

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, Twente deplasmanında kafasındaki 11’i netleştirdiği öğrenildi.Portekizli çalıştırıcı zorunlu olarak defans hattında değişiklik yapacak.Zorlu mücadelede Osayi cezası, Çağlar Söyüncü de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.Ayrıca Mourinho, UEFA listesinde olmayan Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Filip Kostic’in yanı sıra Bartuğ Elmaz ile Ryan Kent'ten de yararlanamayacak.Tecrübeli çalıştırıcının defans hattını Mert Müldür-Becao-Djiku-Oosterwolde dörtlüsünden oluşturması bekleniyor.