Mauro Icardi açıkladı! 'Galatasaray tarihine geçmek istiyorum'

Sakatlık dönüşü çıktığı PAOK ve Kasımpaşa maçlarında birer gol atarak formundan bir şey kaybetmediğini gösteren Mauro Icardi, RFS karşılaşmasını bekliyor.Takımının ileride en önemli kozu olan Arjantinli yıldız, 4 gol daha atarsa Galatasaray tarihinin en golcü 2. yabancı oyuncusu olacak.Sarı-kırmızılı formayla oynadığı 81 mücadelede 58 kez ağları sarsan Icardi, Gheorghe Hagi (72) ve Milan Baros'un (61) arkasında takibini sürdürüyor.Her 112 dakikada bir fileleri bulan Aslan'ın süperstarı, Baros'u geçip Hagi'yi yakalamayı hedefliyor.Mauro Icardi, 4 gol daha atması halinde Milan Baroş'u geçecek. Gheorghe Hagi için ise 15 kez ağları havalandırması gerekiyor.