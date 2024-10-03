Lyon maçı öncesi Beşiktaş'a kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 24 Ekim'de Fransa ekibi Lyon ile karşılaşacak. Bu maç öncesi Fransa Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi, Beşiktaş taraftarının tribünlere giremeyeceğini açıkladı.

Fransa kaynaklı RMC Sport'ta yer alan haberde; Fransa Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi, Beşiktaş'a deplasman yasağı verdiğini açıkladı. Karara göre Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanacak olan Lyon maçında tribündeki yerini alamayacak.Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.