Leverkusen'den Wirtz için rekor talep! Avrupa devleri peşinde

Bundesliga'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayer Leverkusen, takımın yıldızı Florian Wirtz'i sezon sonunda kaybedebilir.Avrupa'da birçok dev kulübün listesinde yer alan genç futbolcu için Leverkusen bonservisini belirledi.Bild'de yer alan haberde Bayer Leverkusen'in 21 yaşındaki orta saha için 150 milyon euro talep ettiği ifade edildi.Leverkusen, bu bonservis bedeliyle oyuncusunu göndermesi halinde kulüp rekorunu kıracak. Bir önceki rekor, 80 milyon euro bonservisle Chelsea'ye Transfer olan Kai Havertz'a ait.Bayer Leverkusen formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri çeken Florian Wirtz'i 4 takım kadrosuna katmak istiyor.Bundesliga'dan Bayern Münih, Premier Lig'den Manchester City ve Arsenal'la birlikte LaLiga'dan Real Madrid yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.Barcelona'nın mali konulardan dolayı bu transferden çekildiği aktarıldı.Brauweiler'in altyapısında Futbol kariyerine başlayan ve sonrasında Köln'e transfer olan Florian Wirtz 2020'de Leverkusen'le anlaştı.2020/21 sezonunda Leverkusen'de A takıma yükselen Wirtz, kariyeri boyunca 189 maça çıkarken 61 gol ve 57 asist kaydetti.