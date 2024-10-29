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Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi...

Son olarak Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, yeni takımıyla lige geri dönüyor. Genç teknik hocanın kısa süre içerisinde resmi imzaları atması bekleniyor. İşte Volkan Demirel'in yeni adresi...

Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi...
Ekleme: 29.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel lige geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçtiğimi son 2 sezonda Hatayspor'u çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel, Akdeniz ekibiyle toplamda 55 maça çıktı.

Daha önce de Fatih Karagümrük ile 24 maça çıkan genç hoca inişli çıkışlı bir performans ortaya koymuştu.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

VOLKAN DEMİREL'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Bodrumspor, Fenerbahçe yenilgisi sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Bodrumspor Volkan Demirel'le resmi görüşmelere başladı.

Bodrumspor ile görüşmelere başlayan Volkan Demirel'in kısa süre içerisinde resmi imzaları atması ve takımın başına geçmesi bekleniyor.

Yeşil-beyazlı takım 10 hafta sonunda 10 puanla 13. sırada yer alıyor.

Ligin yeni takımı Bodrumspor, 10 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi 8 gol atıp 13 gol yedi.

Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi...

TARAFTARDA YÖNETİME TEPKİ

Bodrum FK'da 4'üncü sezonunu geride bırakan İsmet Taşdemir, takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e taşıdı. Önce 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Taşdemir, kulüp tarihine geçti. Geçen sezon da 1'inci Lig Play-Off finalinde mutlu sona ulaşan Taşdemir'in takımı tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

İsmet Taşdemir'le tarihi başarılar yakalayan Bodrum FK'da taraftarlar ise 50 yaşındaki çalıştırıcının ayrılma ihtimali üzerine yönetime tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı renklere gönül verenler İsmet Taşdemir'e sosyal medya üzerinden büyük destek verdi. Taşdemir'le kesinlikle yola devam edilmesi görüşünde birleşen taraftarlar, aksi bir karar alınmaması gerektiğini savundu.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası konuşan Volkan Demirel, Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyadaki paylaşımına tepki gösterdi.

Volkan Demirel: 'Bu ne abi? Kaç yaşındasınız siz? Çocukça bir paylaşım! Bu paylaşımı yapan kimse ben olsam yarın kulüpten gönderirim!'
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