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Portekiz basını hayran kaldı: Efsane Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de spor basınından çıkıp ulusal basında da manşetlere taşınmaya başladı.

Ekleme: 29.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu fenomeni, spor basını dışında ulusal gazetelerde de manşetlere taşınmaya başladı.

Portekiz'in Diario de Noticias gazetesinden Isaura Almeida, Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de yarattığı etkiyi inceledi.

Benfica'nın Kerem ile ilgili instagram ve X sosyal medya ağlarındaki paylaşımlarının diğerlerine oranla zaman zaman 30 kat daha fazla etkileşim aldığına vurgu yapıldı.

Kerem ile ilgili yapılan paylaşımların görüntüleme ve yorumlar dahil 1 milyona yaklaştığı, örneğin Renato Sanches ile ilgili bir paylaşımın ise toplam etkileşiminin 3 bin 500 civarında kaldığının altı çizildi.

Kerem'in instagram'da 3.2 milyon takipçisi olduğu, bu rakamın Benfica Kulübü'nden 200 bin fazla olduğuna dikkat çekildi.

BENFICA 40 MİLYONA BİLE SATMAYACAK

12 milyon euro'ya alınan Kerem Aktürkoğlu için Manchester United'ın 40 milyon euro bütçe hazırladığı ancak Benfica'nın bu rakama bile razı olmayacağı belirtildi.

Portekiz basını hayran kaldı: Efsane Kerem Aktürkoğlu

EUSEBIO'DAN SONRA BİR İLK: EFSANELEŞİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun; Benfica formasıyla çıktığı Santa Clara, Estrela Vermelha, Gil Vicente, Atletico Madrid, Feyenoord, Rio Ave maçlarında ağları havalandırdığı, gol atamadığı tek maç olan Boavista maçında da iki asist yaptığı vurgulanarak Eusebio'dan bu yana geçen 59 yılda oynadığı ilk 7 maçta gol atan ilk oyuncu olduğu vurgulandı.

Kerem'in bu istikrarla devam etmesi halinde Benfica tarihinin büyük efsaneleri arasında yer alabileceği belirtildi.
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