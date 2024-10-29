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Mourinho'dan flaş sözler! 'Asla gitmeyeceğim'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İngiliz basınına konuştu. Portekizli hoca, geleceğine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Mourinho'dan flaş sözler! 'Asla gitmeyeceğim'
Ekleme: 29.10.2024 - 13:32 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Manchester United maçı sonrası gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak, 'Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek.' demişti.

İngiliz basınında ses getiren bu haber sonrası Jose Mourinho'ya bu ifadesinin gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimali soruldu.

Sky Sports'a konuşan Mourinho, Premier Lig'de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gitme İhtimaliyle ilgili olarak, 'Asla gitmeyeceğim' ifadelerini kullandı.

İngiliz basını geçtiğimiz haftalarda Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı manşetlerine taşımıştı.

Ada basınında yer alan haberlerde Everton'ın Mourinho'yla ilgilendiği belirtilmişti.

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