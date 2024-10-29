Galatasaray'da duran top başarısı: Duran toplardan 26 gol atıldı

Beşiktaş derbisinde iki golü duran toptan bulan Galatasaray, bu alandaki başarısını Avrupa sahnesine de taşıdı.Geçtiğimiz sezondan bu yana duran top organizasyonlarıyla tam 26 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da zirvede yer alarak Arsenal, Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri geride bıraktı.Süper Lig'de maç başına ortalama 3 gol atan Galatasaray, duran toplarda ligin en iyisi olmanın yanı sıra Avrupa genelinde de adını duyurmayı başardı.Bu sezon attığı 29 golün 11'ini serbest vuruş, korner veya taç atışından bulan Cimbom, oyun stratejisiyle fark yaratıyor.Geçen sezon ligin en çok duran top golü atan takımı olan Galatasaray, bu başarıyı Avrupa sahnesine taşıyarak 26 duran top golüyle Avrupa'nın bir numaralı takımı haline geldi.Sarı-kırmızılıları, 23'er golle Arsenal, Everton ve Leverkusen takip ederken, 19'ar gol atan Manchester City ve Bayern Münih gibi dünya devleri bile bu alanda Galatasaray'ın gerisinde kaldı.Galatasaray'ın bu sezonki gol dağılımı ise dikkat çekici:Duran Top: 11 golAkan Oyun: 13 golKontratak: 2 golPenaltı: 1 golKendi Kalesine: 2 gol