  • USD: 34,21 - 34,27
  • EURO: 37,05 - 37,11
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'da duran top başarısı: Duran toplardan 26 gol atıldı

Beşiktaş derbisinde iki duran top golü bulan Galatasaray, Avrupa’nın en etkili duran top takımı olarak zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılılar, 26 duran top golüyle dev kulüpler Arsenal, Manchester City ve Bayern Münih’i geride bıraktı.

Galatasaray'da duran top başarısı: Duran toplardan 26 gol atıldı
Ekleme: 29.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş derbisinde iki golü duran toptan bulan Galatasaray, bu alandaki başarısını Avrupa sahnesine de taşıdı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana duran top organizasyonlarıyla tam 26 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da zirvede yer alarak Arsenal, Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri geride bıraktı.

Süper Lig'de maç başına ortalama 3 gol atan Galatasaray, duran toplarda ligin en iyisi olmanın yanı sıra Avrupa genelinde de adını duyurmayı başardı.

Bu sezon attığı 29 golün 11'ini serbest vuruş, korner veya taç atışından bulan Cimbom, oyun stratejisiyle fark yaratıyor.

Galatasaray'da duran top başarısı: Duran toplardan 26 gol atıldı

AVRUPA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Geçen sezon ligin en çok duran top golü atan takımı olan Galatasaray, bu başarıyı Avrupa sahnesine taşıyarak 26 duran top golüyle Avrupa'nın bir numaralı takımı haline geldi.

Sarı-kırmızılıları, 23'er golle Arsenal, Everton ve Leverkusen takip ederken, 19'ar gol atan Manchester City ve Bayern Münih gibi dünya devleri bile bu alanda Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

Galatasaray'da duran top başarısı: Duran toplardan 26 gol atıldı

GOLLERİN DAĞILIMI

Galatasaray'ın bu sezonki gol dağılımı ise dikkat çekici:

Duran Top: 11 gol

Akan Oyun: 13 gol

Kontratak: 2 gol

Penaltı: 1 gol

Kendi Kalesine: 2 gol



Hizbullah'ın yeni liderinden ilk mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki soykırım dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Güçlü devlet İzmir depreminin yaralarını da sardı: Depremzedelere 4 yılda 4 bin 602 konut teslim edildi
Putin’den korkutan açıklama: Nükleer silah kullanacaklar
Yusuf Tekin: Öğretmen arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler
Doğalgaz ve elektiriğe zam var mı? Enerji Bakanı Bayraktar'dan açıklama
Kemal Memişoğlu'ndan TUSAŞ açıklaması: Yaralıların genel durumu iyi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Türkiye Kart açıklaması! 'Başlıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Meral Akşener hamlesi! Tüm davaları geri çekti
Murat Kurum paylaştı: İzmir'de deprem konutları 1 yılda tamamlandı
Abdulkadir Uraloğlu, TUSAŞ saldırısında yaşanan HÜRJET fedakarlığını anlattı
Donald Trump anketlerde Kamala Harris'i geride bıraktı
Marmaray'dan yeni rekor! 11'inci yaşını böyle kutladı
'Yavaş' belediyecilik yine sahnede! Dev proje çürüyor esnaf kan ağlıyor
Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ saldırısında yeni detaylar: Hainler Sivas'tan Ankara'ya böyle gelmiş
CHP'de Özgür Özel'e parti içi darbe iması: Yandaş gazeteciler İmamoğlu'nu işaret etti
İsrail ordusundan yeni skandal! ABD basını o görüntüleri paylaştı: İran misillemesi için yeni açıklama
MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi ne zaman düzelir? Instagram zaman düzelecek?

Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim problemi ne zaman düzelir? Instagram zaman düzelecek?

YouTube sil baştan değişiyor: İzlenme sayıları kaldırılacak

YouTube sil baştan değişiyor: İzlenme sayıları kaldırılacak

Yeni özelleştirmeler ve iyileştirmeler geliyor! Yapay zeka...

Yeni özelleştirmeler ve iyileştirmeler geliyor! Yapay zeka...

Google'a dev rakip geliyor! Meta, Instagram ve Facebook...

Google'a dev rakip geliyor! Meta, Instagram ve Facebook...

Maliye kolları sıvadı: Bunu yapmayana 200 bin TL ceza verilecek

Maliye kolları sıvadı: Bunu yapmayana 200 bin TL ceza verilecek

Gördüklerine inanamadılar! 'Bunlar da 5 bin yıllık'

Gördüklerine inanamadılar! 'Bunlar da 5 bin yıllık'