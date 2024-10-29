Galatasaray'da ayrılık! Yıldız ismin bileti kesildi

Derbi galibiyetiyle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'da ocak ayındaki başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolları ayırmayı planlıyor.Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Hakim Ziyech geliyor.Sezon başında sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Faslı futbolcu, Roland Sallai transferi ve Yunus Akgün'ün etkili performansı sonrası forma şansı bulmakta zorlanıyor.Fransız basını, geçtiğimiz sezon da takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Bladi'de yer alan haberde, Hakim Ziyech'in bir sonraki hedefinin MLS olduğu belirtildi.Fotomaç'ın derlediği haberde Faslı yıldızın kış transfer döneminde ABD'ye gidebileceği ve kariyerini burada sürdürebileceği aktarıldı.