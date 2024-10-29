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Dursun Özbek'ten '29 Ekim' mesajı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı paylaştı. Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak Cumhuriyet’in ikinci asrında, Türk sporunun öncüsü olmak, ay-yıldızlı bayrağımızı spordaki başarılarımızla dalgalandırmak en büyük hedefimiz ve misyonumuz olacaktır" dedi.

Dursun Özbek'ten '29 Ekim' mesajı
Ekleme: 29.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:51 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Özbek, 'Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünde bu anlamlı günü coşkuyla kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazandığımız bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi, çağdaş ve demokratik bir devlet olma ülkümüzün temelini oluşturmuştur' dedi.

Özbek'in mesajı şöyle:

'Türkiye Cumhuriyeti, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızla perçinlenerek yarınlara kuvvetli şekilde taşınacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Cumhuriyet'in ikinci asrında, Türk sporunun öncüsü olmak, ay-yıldızlı bayrağımızı spordaki başarılarımızla dalgalandırmak en büyük hedefimiz ve misyonumuz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.'
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